Жозе Моуриньо не получит новый контракт, если не выиграет Лигу Европы

Автор: Евгений Морозов 0

 

Жозе Моуриньо

Руководство «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Ранее не исключалось, что специалисту предложат новое соглашение с повышением зарплаты.

Однако теперь вариант с пролонгацией контракта напрямую зависит от результата финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом». Победа в этом матче откроет манкунианцам прямую дорогу в Лигу чемпионов.

В чемпионате Англии манкунианцы уже потеряли шансы попасть в первую четверку первенства.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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