Жозе Моуриньо не намерен тратиться в январе, чтобы сохранить побольше средств на летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что воздержится от покупок в январе. Португалец намерен оставить побольше денег на летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» ударно поработали на трансферном рынке прошлым летом, среди прочего установив новый мировой рекорд приобретением полузащитника Поля Погба у «Ювентуса».

На фоне этой активности «Юнайтед» выглядит несколько пассивно в январе, несмотря на слухи об интересе Моуриньо к Виктору Линделефу из «Бенфики», Жозе Фонте из «Саутгемптона», Фабиньо и Тьемуэ Бакайоко из «Монако».

Моуриньо заранее предупреждает фанатов своего клуба, чтобы они не ждали новичков до конца месяца, потому что свои главные покупки «дьяволы» планируют на грядущее лето.

«Убежден, в это зимнее трансферное окно мы будем продавцами, а не покупателями. Мы хотим сберечь фунты, чтобы выйти на рынок летом, как мы это сделали в этом году, заключив контракты с четырьмя игроками», — сообщил Жозе Моуриньо.

На данный момент в розыгрыше АПЛ 16/17 «Манчестер Юнайтед» занимает 6 стрчоку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков, уступая лидирующему «Челси» 10 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport TV