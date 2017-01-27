Жозе Моуриньо: «Мы не проиграли, матч закончился вничью 1:1»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Халлом». Португалец отказался признавать поражение в матче.

«Хочу просто поздравить своих игроков. Путь в финал был тернистым, и мы в финале. Больше ничего не хочу говорить, этого достаточно. Я спокоен, хорошо вел себя на скамейке, не удалялся, не получал никаких наказаний. У меня все

Мы не проиграли, матч закончился вничью 1:1. Я видел только два гола — гол Погба и гол соперников, это был отличный гол. Так что счет 1:1, мы по-прежнему не проигрываем. Думаю, 18 матчей без поражений — это потрясающий результат.

Я не видел первый гол «Халла». Мы празднуем, мы в финале. Не хочу говорить о пенальти и об игре. Игра была у нас в кармане, мы контролировали ее, но кое-что случилось, и счет открыл «Халл», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги с «Халлом» со счетом 1:2, однако результат первой игры (2:0) позволил «красным дьяволам» пробиться в финал.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports