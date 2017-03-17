Жозе Моуриньо: «Мы не готовы быть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо видит немало ошибок в действиях своего предшественника, в том числе касающихся селекции. Португальский специалист назвал имена трех бывших игроков своего клуба, которых он бы никогда не продал.

«Я обнаружил здесь клуб, который находится в печали. «Юнайтед» продавал игроков, которых я бы никогда не продал, и покупал игроков, которых я бы никогда не купил. Я бы никогда не продал Анхеля Ди Марию, Хавьера Эрнандеса и Данни Уэлбека. Никогда. Ни единого шанса.

Между нашим истинным потенциалом и создаваемыми ожиданиями имеется разрыв. Мы не готовы вновь стать доминирующей силой. Мы не готовы вновь стремиться выигрывать все подряд.

Из-за природы «Манчестер Юнайтед» и меня самого мы готовы сражаться за каждый матч, каждое очко, несомненно. Однако существует разрыв между амбициями такого гигантского клуба и тем, чем мы являемся на самом деле. Сейчас мы не готовы быть «Манчестер Юнайтед», — рассказал Моуриньо.

Напомним, Жозе Моуриньо возглавил «красных дьяволов» прошлым летом, сменив на этом посту уволенного Луи Ван Гала.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC