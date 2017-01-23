Жозе Моуриньо: «Мне не нравится критиковать игроков, которые решили уехать в Китай»

Главный тренер лондонского «Челси» дал комментарий относительно высказывания Юргена Клоппа. Напомним, что Клопп критически высказался о переезде Оскара в Китай

«Знаю, что некоторые коллеги думают, что они важнее, чем есть на самом деле. Они думают, что могут вмешиваться в жизни других людей, но я не такой человек.

Каждый несет ответственность за свою жизнь, и я никого не критикую. Если честно, то в случае с Руни я понятия не имею, что произойдет, потому что он никогда не говорил мне об этом. Ему решать самому.

Мне не нравится критиковать игроков, которые решили уехать в Китай. Это их жизнь, они так строят свою карьеру. Это огромные деньги, да и опыт может быть интересным», — сказал Моуринью.

«Синие» набрали уже 55 очков и опережают «мерсисайдцев» на 10 очков. 31 января «Ливерпуль» и «Челси» проведут очную встречу в рамках 23 тура.

Фото: Global Look Press

Источник: www.dailymail.co.uk