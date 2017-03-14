Жозе Моуриньо: «Меня считают предателем «Челси»? Пока Иуда — лучший тренер в истории команды»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Моуринью

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал итоги четвертьфинальной игры Кубка Англии с «Челси». Также португалец ответил на обзывательства болельщиков «аристократов», сказанных в его адрес.

«Я горжусь своими игроками, а также болельщиками «Манчестер Юнайтед». В четверг у нас очень важный матч, и я хочу немного отдохнуть,  чтобы подготовить к нему команду.

Болельщики «Челси» называют меня Иудой? Они могут обзывать меня как угодно. Между прочим, этот Иуда — лучший тренер в истории лондонцев», — заявил Моуриньо.

Напомним, накануне лондонцы с минимальным счетом одолели «МЮ». В полуфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Тоттенхэмом».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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