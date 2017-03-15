Жозе Моуриньо: «Калачев отличный футболист с большим сердцем и характером»

Жозе Моуриньо поделился мнением о Тимофее Калачеве. Также португальский специалист заявил, что нападающие Антони Марсьяль и Уэйн Руни, скорее всего, не помогут «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем все, чтобы выйти в четвертьфинал. У «Ростова» отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счётом 1:1, еще ничего не решено.

Калачев не сыграет завтра за «Ростов»? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачев отличный футболист с большим сердцем и характером.

У нас тоже есть потери. Очень сомневаюсь, что Марсьяль выйдет завтра. Руни тоже еще травмирован», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» предстоит встретиться с «Ростовом» на своем поле в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился со счетом 1:1, ответная встреча пройдет 16 марта на «Олд Траффорде».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Лиги Европы