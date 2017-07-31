Жозе Моуриньо: «Галатасарай?» Им будет проще подписать меня, чем Феллайни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал возможный уход игрока команды Маруана Феллайни. Бельгиец может перейти в «Галатасарай».

«Галатасарай»? Туркам проще будет подписать меня, чем Феллайни. Если они нуждаются в тренере, то у них есть шанс.

Стамбульцы должны забыть о трансфере Маруана. Он важен как мне, так и клубу», – заявил Моуриньо.

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» 28 матчей. В этих встречах он отличился одним голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports