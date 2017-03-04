Жозе Моуриньо: «Если сумеем обыграть «Ростов», то можем задуматься о победе в Лиге Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал целях команды в Лиге Европы. Португалец не собирается думать о победе раньше времени.

«Лига Европы очень сложна, но она является для нас одной из важнейших целей. Если мы сумеем обыграть «Ростов», то окажемся в четвертьфинале и всерьез задумаемся о победе в турнире.

В ближайшее время мы сыграем с «Челси» и дважды с «Ростовом» – только после этого мы будем смотреть на результаты и думать о победе в еврокубке», – заявил Моуриньо.

Напомним, «Ростов» и «МЮ» встретятся в рамках 1/8 финала Лиги Европы, матчи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Ростове.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports