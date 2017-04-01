Жозе Моуриньо: «Если футболисту хочется жить в Лондоне — пожалуйста, он нам не нужен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо раскритиковал игроков, ориентирующихся при выборе клуба на город, в котором он базируется. Ранее Алексис Санчес заявил, что для него главное в трансферной кампании грядущего лета — остаться в Лондоне.

«Если футболисту хочется жить в Лондоне — пожалуйста, он нам не нужен. Нам нужны игроки, которые, когда их приглашают, сразу загораются мыслью выступать за «МЮ».

Но если уж выбирать, где жить, то надо переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси» или «Виторию Сетубал» — там можно ходить на пляж хоть каждый день», — заявил Моуриньо.

После 29 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка и 2 игры в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror