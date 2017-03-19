Жозе Моуриньо: «Четвертое место в АПЛ? Я предпочту этому победу в Лиге Европы»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поговорил о матчах команды в оставшейся части сезона. 54-летний специалист выделил приоритетные задачи клуба.

«Я предпочту победу в Лиге Европы четвертому месту в чемпионате. Ведь это дает нам возможность выступить в Лиге чемпионов на следующий сезон. Не будем забывать и о престиже, а также шансе побороться за Суперкубок УЕФА. Однако это не значит, что мы перестанем играть в АПЛ», — заявил португалец.

Напомним, в 1/4 ЛЕ манкунианцы сыграют с «Андерлехтом». После 27 туров Премьер-лиги «красные дъяволы» набрали 52 очка и идут на пятом месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com