Жозе Моуриньо: «Чемпионская гонка? Мне это неинтересно»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поговорил о целях своей команды на нынешний сезон. Португалец заявил о том, какие турнирные цели в чемпионате преследуют «манкунианцы».

«Чемпионская гонка? За ней не слежу, мне это неинтересно. На конкурентов я не смотрю. Борьба за победу в каждом матче — вот планы «МЮ». Двигаемся к успеху постепенно. В этом и заключается наша цель, а дальше мы не заглядываем», — заявил

После 18 туров АПЛ команда Моуриньо набрала 27 очков и расположились на 6-м месте в турнирной таблице. Сегодня «МЮ» сыграет с «Мидлсбро».

Фото: Global Look Press

Источник: AFP