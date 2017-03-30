Жозе Моуриньо: «Буду рад любому решению Златана Ибрагимовича»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Златан Ибрагимович

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказался о будущем форварда Златана Ибрагимовича. Португалец не волнуется.

«Я спокоен и жду решения. Если будет принято решение о том, что Златан останется, и он будет этому рад, мы все будем довольны. Если он решит уйти и попытаться найти для себя новый вызов, я также буду рад за него. Ибрагимович играет важную роль в наших успехах, но человек важнее игрока и команды. Если он решит уйти и попробовать устроить семейное счастье в другой реальности, так тому и быть».

У 35-летнего шведа есть опция продления соглашения с «МЮ» еще на один сезон. В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел 41 матч во всех турнирах и забил 26 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Златан стал самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1

Раймон Доменек: «Ибрагимович играет лучше, чем говорит»

Ибрагимович

Златан Ибрагимович признан лучшим игроком декабря в АПЛ по мнению болельщиков

Добавить комментарий

Войти с помощью: 