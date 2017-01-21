Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Фонте

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте стал игроком другого английского клуба. Об этом стало известно вчера.

«Молотобойцы» заплатили за трансфер 33-летнего португальца 8 миллионов. Сам футболист подписал контракт с лондонцами на 2,5 лет с возможностью продления еще на один сезон. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Спартака».

В текущем сезоне АПЛ Фонте сыграл за «Саутгемптон» 17 матчей. В этих играх Жозе результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Вест Хэм»

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