Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм»

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте стал игроком другого английского клуба. Об этом стало известно вчера.

«Молотобойцы» заплатили за трансфер 33-летнего португальца 8 миллионов. Сам футболист подписал контракт с лондонцами на 2,5 лет с возможностью продления еще на один сезон. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Спартака».

В текущем сезоне АПЛ Фонте сыграл за «Саутгемптон» 17 матчей. В этих играх Жозе результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Вест Хэм»