Жосеп Бартомеу: «Запрет на трансферы смягчили только мадридцам. Я требую объяснений»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил возмущение тем, что Спортивный арбитражный суд сократил срок трансферного запрета, наложенного на мадридский «Реал». В 2014 году суд отказался сокращать срок трансферного бана, наложенного на каталонский клуб.

«У «Барселоны» и «Реала» были одни и те же адвокаты, но трансферный запрет смягчили только мадридцам. Я требую объяснений. Не знаю подробностей дел «Реала» и «Атлетико», но у меня не будет проблем, чтобы проконсультироваться с нашими юристами, ведь эти дела схожи.

Необходимо прекратить эту юридическую неопределенность. Сомневаюсь, что агенты всех игроков одновременно допустили ошибку. Правила прописаны нечетко: в итоге страдают футболисты. Вот что случается, когда используются разные толкования регламента», – цитирует Бартомеу источник.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca