Жорже Мендеш хочет видеть Марсело в «Ювентусе»

Автор: Евгений Морозов 0

Левый защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Ювентусе». Трансфер бразильца в туринский клуб продвигает агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш.

На этой неделе португалец перешел из «Реала» в «Ювентус».

При этом туринцы на данный момент не заинтересованы в услугах Марсело. Тем не менее, если они захотят приобрести футболиста, им придется заплатить от 40 до 60 миллиона евро. Эти деньги клуб может получить от продажи Алекса Сандро, который играет на той же позиции, что и Марсело.

Ранее Марсело подписался на страницу «Ювентуса» в инстаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della Sera

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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