Жонатас: «По-настоящему в РФПЛ удивил только Промес, не хотел бы играть против него в защите»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Жонатас,фк Рубин

Нападающий «Рубина» Жонатас высказал мнение об уровне РФПЛ. Также рассказал, кто из нынешних игроков российского первенства удивил его больше всего.

«В России много сильных команд, не только «Спартак» и «Зенит». Пример – ЦСКА. Кто на первом месте, тот и сильнее. В целом ваш чемпионат очень ровный, любая команда может обыграть другую.

По-настоящему удивил только Промес. Он очень быстр и классно работает с мячом. Не хотел бы оказаться защитником, которому надо опекать этого парня.

Что касается Смолова – надеюсь, смогу побороться с ним за звание лучшего бомбардира. «Рубин» стал сильнее, если сравнивать с летом, поэтому верю, что сумею забить еще много голов и принести команде максимум пользы», – сказал Жонатас.

Бразилец перебрался в «Рубин» из «Реала Сосьедад» в июле 2016 года. В текущем сезоне он провел 16 встреч, отметившись восемью голами.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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