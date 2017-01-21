Жоэль Матип вновь может выходить на поле в составе «Ливерпуля»

ФИФА разрешила защитнику «Ливерпуля» Жоэлю Матипу участвовать в клубных соревнованиях. Напомним, что футболист отказался ехать на Кубок Африки в связи с завершением международной карьеры.

Сообщалось, что Федерация футбола Камеруна может попросить ФИФА запретить Матипу выступать за «мерсисайдцев» в течении всего турнира. Международная федерация (ФИФА) не стала не стала применять санкции в отношении футолиста.

Кубок африканских наций проходит сейчас в Габоне. Сборная Камеруна набрала 4 очка за 2 матча, и идет на первом месте.

Отметим, что еще шесть футболистов сборной Камеруна отказались от выступления на Кубке Африки.

Жоэль Матип провел в текущем сезоне 12 матчей в АПЛ и забил один мяч. «Ливерпуль» занимает 3-ю строчку с 45-ю очками

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС