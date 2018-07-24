Жоазиньо перешел в «Динамо», российские клубы узнали соперников по квалификации ЛЕ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 июля.

1. Жоазиньо перешел в московское «Динамо»

Футболист выступал за «Краснодар» с 2011 года.

2. Джанлуиджи Буффон в «ПСЖ» будет получать 410 тысяч евро в месяц

Итальянский вратарь перешел в «ПСЖ» этим летом после окончания контракта с «Ювентусом».

3. «Зенит» встретится с минским «Динамо» или ДАК в 3-м раунде квалификации ЛЕ

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

4. Московский «Спартак» узнал соперника в Лиге чемпионов

«Красно-белые» поспорят с победителем пары ПАОК (Греция) — «Базель» (Швейцария).

5. «Милан» предложил Гонсало Игуаину 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год

Руководство «россонери» продолжает переговоры о переходе аргентинского форварда.

Фото: Global Look Press