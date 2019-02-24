Жоан Капдевила: «Надеюсь, в нашем чемпионате будет больше таких игроков, как Черышев»

Победитель ЧМ-2010 в составе сборной Испании, экс-защитник «Вильярреала» Жоан Капдевила, в интервью еженедельнику «Футбол» поделился своим мнением о матче против «Зенита» в Лиге Европы, о России и Денисе Черышеве. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.

– Соперником «Вильярреала» по 1/8 финала Лиги Европы стал «Зенит». Что вы думаете об этом противостоянии?

– Нам уже приходилось играть против «Зенита» в 2008-м году, тоже в Лиге Европы. Помню, я так же играл в тех матчах. В теории «Зенит» – очень сильный и сложный соперник. Думаю, игра будет равная и открытая. И я, со своей стороны, конечно, хочу чтобы дальше прошел «Вильярреал». Но у петербуржцев очень конкурентоспособная команда, на этой неделе они смогли отыграться и пройти «Фенербахче». Они особенно сильны на своем стадионе, и целью «Вильярреала» будет забить гол на выезде.

– В чем сложность противостояния с российскими клубами?

– Россия находится далеко от Европы. Перелет всегда занимает долгое время. У вас непростой климат. И матчи против россиян получаются очень сложными. Но я, по правде, всегда получаю огромное удовольствие играть в России. Это прекрасная страна и здесь приятно играть.

– Какие у вас остались воспоминания от матчей 2008-го года?

– Я играл в Санкт-Петербурге два раза. Первый раз в составе «Вильярреала», тогда «Зенит» оказался сильнее и прошел в следующий раунд. А второй раз я приезжал с «Бенфикой» в 2012-м. И больше всего мне запомнился холод. Особенно я замерз, когда приезжал в составе португальцев. Тогда мы еще играли на старом стадионе, который находится на реке.

– Вы еще не успели посетить новый стадион в Санкт-Петербурге?

– Пока нет. Но если вы меня пригласите, обязательно приеду.

– В каком российском городе вам понравилось больше всего?

– У каждого города есть свое очарование. Мне нравится Россия. И Москва, и Санкт-Петербург очень красивые, и между ними невозможно выбрать. Они не похожи на Испанию, в первую очередь из-за климата. Но мне всегда приятно приезжать сюда, и надеюсь, что я смогу побывать у вас еще много раз.

– А что вы думаете о российских футболистах? Сейчас, к сожалению, в Европе не так много наших представителей, в Испании выступает только Денис Черышев, как вы оцениваете его игру?

– Это потрясающий футболист, большой профессионал. Он прекрасно выступил на Чемпионате Мира, и надеюсь, что он добьется больших успехов в Испании. Он всегда заряжен на борьбу, обладает безграничными способностями, очень быстрый, забивает голы. Черышев был важным игроком для «Вильярреала», и сейчас таковым является для «Валенсии». Денис относится к тем игрокам, за которыми людям приятно наблюдать, они создают имидж Ла Лиги. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в наш чемпионат приезжало больше таких, как Черышев, и тогда наш турнир будет еще сильнее.

Стало известно расписание матчей «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы

Текст: Павел Зайцев

Фото: Global Look Press