Жиньяк временно потерял память после удара в шею в матче чемпионата Мексики

Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк получил травму в первом финальном матче плей-офф чемпионата Мексики между «Америкой» и «Тигрес» (1:1). На 73-й минуте он получил удар в спину и шею от защитника «Америки» Бруно Вальдеса.

Врачи, которые оказывали форварду помощь, диагностировали у него краткосрочную потерю памяти и настояли на обязательной замене. Жиньяк покинул поле на электрокаре с фиксатором на шее.

Андре-Пьер Жиньяк перешел в «Тигрес» в 2015 году. В этом сезоне он провел в чемпионате Мексики 20 матчей и забил 11 голов.

Источник: L’Equipe