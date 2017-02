Габриэль Жезус стал первым игроком, забившим гол и отдавшим пас в АПЛ в дебютном матче в старте

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус побил рекорд АПЛ уже в дебютном матче. Он стал первым игроком, которому удалось отметиться забитым голом и результативной передачей в основном составе в дебютном матче за свой клуб в Премьер-лиге.

1 — Gabriel Jesus is the first player to both score and assist in his first @PremierLeague start for Man City. Intervention.

