Габриэль Жезус стал первым игроком, забившим гол и отдавшим пас в АПЛ в дебютном матче в старте

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Жезус

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус побил рекорд АПЛ уже в дебютном матче. Он стал первым игроком, которому удалось отметиться забитым голом и результативной передачей в основном составе в дебютном матче за свой клуб в Премьер-лиге. 

Напомним, это случилось в игре 23-го тура против «Вест Хэма» на выезде. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Летом 2016 года Жезус подписал контракт на пять лет с английским «Манчестер Сити», соглашение вступило в силу в начале 2017 года. Сумма трансфера составила 32 млн. евро.

Фото: Global Look Press

Источник: OptaJoe

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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