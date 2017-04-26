Жереми Матье отстранен от тренировок с «Барселоной»

Француз до конца сезона отстранен от тренировок с командой, а по окончании сезона он будет выставлен на трансфер и при любых обстоятельствах покинет «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что в течение продолжительного времени тренерский штаб был недоволен работой и игрой 33-летнего футболиста. Последней каплей для главного тренера команды Луиса Энрике стало выступление Матье в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). Француз был заменен после первого тайма, а по окончании встречи ему сообщили, что в команде на него больше не рассчитывают.

Матье перешел в «Барселону» в 2014 году из «Валенсии» за 20 миллионов евро, подписав контракт с каталонцами до лета 2018-го. На его счету 91 матч в составе каталонцев и 4 забитых гола. В нынешнем сезоне Жереми Матье принял участие в 16 матчах за «Барсу» во всех турнирах и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»