Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 апреля.

1. Премьер-лига. 26-й тур. «Ахмат» побеждает «Тосно».

2. Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» поборется с «Ромой».

3. Серхио Рамос примет участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Рамос досматривал матч 1/4 финала против «Ювентуса»из подтрибунного тоннеля, будучи дисквалифицированным на этот матч.

4. Лига Европы. «Арсенал» сыграет с «Атлетико», «Марсель» попал на «Ред Булл».

5. Стал известен возможный фаворит в выборе нового логотипа Российской Премьер-лиги.

Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал, что новый логотип представят в течение месяца.

6. Клубы АПЛ проголосовали против использования видеоповторов.

Cистемы VAR не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне.

7. «Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

8. Джанлуинджи Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за поведение в матче с «Реалом».

Фото: Сергей Дроняев

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