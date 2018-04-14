Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 апреля.
1. Премьер-лига. 26-й тур. «Ахмат» побеждает «Тосно».
2. Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» поборется с «Ромой».
3. Серхио Рамос примет участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Рамос досматривал матч 1/4 финала против «Ювентуса»из подтрибунного тоннеля, будучи дисквалифицированным на этот матч.
4. Лига Европы. «Арсенал» сыграет с «Атлетико», «Марсель» попал на «Ред Булл».
5. Стал известен возможный фаворит в выборе нового логотипа Российской Премьер-лиги.
Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал, что новый логотип представят в течение месяца.
6. Клубы АПЛ проголосовали против использования видеоповторов.
Cистемы VAR не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне.
7. «Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером.
Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.
8. Джанлуинджи Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за поведение в матче с «Реалом».
Фото: Сергей Дроняев