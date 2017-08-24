Жеребьевка Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу с «МЮ», а «Спартак» — с «Ливерпулем»

Российские клубы ЦСКА и «Спартак» узнали своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы попали в квартет А, где будут бороться с португальской «Бенфикой», английским «МЮ» и швейцарским «Базелем». «Красно-белых» жребий определил в компанию с литерой Е, где команда Массимо Карреры встретится с испанской «Севильей», английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором».
Группа А
Бенфика
МЮ
Базель
ЦСКА
Группа B
Бавария
ПСЖ
Андерлехт
Селтик
Группа С
Челси
Атлетико
Рома
Карабах
Группа D
Ювентус
Барселона
Олимпиакос
Спортинг
Группа E
Спартак
Севилья
Ливерпуль
Марибор
Группа F
Шахтер
Манчестер Сити
Наполи
Фейеноорд
Группа G
Монако
Порту
Бешикташ
РБ Лейпциг
Группа H
Реал
Боруссия
Тоттенхэм
АПОЭЛ
19:35 — Лука Модрич — лучший полузащитник прошлого сезона Лиги чемпионов!
19: 27 — Серхио Рамос получает приз «Лучшего защитника сезона»
19:18 — Жеребьевка началась
19:10 — Началось представление корзин
1-я корзина: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).
2-я корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» Дортсмунд (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).
3-я корзина: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Ливерпуль» (Англия).
4-я корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Марибор» (Словения), «РБ Лейпциг» (Германия), ЦСКА (Россия), «Карабах» (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), «Спортинг» (Португалия), «Селтик» (Шотландия).
19:05 — Вышел Андрей Шевченко, скоро начнется главная часть. А еще, скоро другие призы узнают своих обладателей
19:00 — Президент УЕФА Александер Чеферин вышел на сцену. Первый приз — за преданность игре и команде — уходит итальянцу Франческо Тотти