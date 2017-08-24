Жеребьевка Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу с «МЮ», а «Спартак» — с «Ливерпулем»

Российские клубы ЦСКА и «Спартак» узнали своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы попали в квартет А, где будут бороться с португальской «Бенфикой», английским «МЮ» и швейцарским «Базелем». «Красно-белых» жребий определил в компанию с литерой Е, где команда Массимо Карреры встретится с испанской «Севильей», английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором».

Группа А

Бенфика

МЮ

Базель

ЦСКА

Группа B

Бавария

ПСЖ

Андерлехт

Селтик

Группа С

Челси

Атлетико

Рома

Карабах

Группа D

Ювентус

Барселона

Олимпиакос

Спортинг

Группа E



Спартак

Севилья

Ливерпуль

Марибор

Группа F

Шахтер

Манчестер Сити

Наполи

Фейеноорд

Группа G

Монако

Порту

Бешикташ

РБ Лейпциг

Группа H

Реал

Боруссия

Тоттенхэм

АПОЭЛ

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19:18 — Жеребьевка началась

19:10 — Началось представление корзин

1-я корзина: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).

2-я корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» Дортсмунд (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

3-я корзина: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Ливерпуль» (Англия).

4-я корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Марибор» (Словения), «РБ Лейпциг» (Германия), ЦСКА (Россия), «Карабах» (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), «Спортинг» (Португалия), «Селтик» (Шотландия).

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