Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Онлайн

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Где своих возможных соперников узнают наши российские клубы.

13:45 — состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы

13:55 — Кто заберет награду?

14:10 — Антуан Гризманн лучший игрок Лиги Европы УЕФА-2017/18!

🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann , the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018