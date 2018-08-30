Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Локомотив» и ЦСКА.
20:06 — Жеребьевка завершена.
⚡ Все группы! ⚡
Какая самая огненная? 🔥🔥🔥#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/NlyC73PH4o
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
20:05 — Миланский «Интер» угодил в группу к «Барселоне», «Тоттенхэму» и «ПСВ».
20:03 — Чешская «Виктория» — последний соперник ЦСКА.
20:02 — «Црвена Звезда», горячо любимая российскими болельщиками, отправилась на растерзание в группу С.
20:00 — Определился последний соперник «Локомотива» — им стал турецкий «Галатасарай». Очень ровная группа.
19:58 — Криштиану Роналду — лучший форвард минувшего сезона!
🏆 Лучший нападающий #ЛигаЧемпионов в сезоне 2017/18!
⭐️ Криштиану Роналду 👏👏👏#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/QZEkh8GzPZ
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
19:56 — А настоящая «группа смерти» — под литерой С. В ней схлестнутся «Ливерпуль», «Наполи» и «ПСЖ».
19:53 — «Шальке» — второй соперник «Локомотива» по группе D.
19:51 — ЦСКА попадает в группу G! В соперниках — «Реал» и «Рома».
19:49 — Жеребьевка продолжается. На очереди — третья корзина.
Половина пути пройдена!#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/uEob0VNpt2
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
19:47 — Пришло время номинантов на лучшего полузащитника. Вполне ожидаемо, им стал хорват Лука Модрич.
🏆 Лучший полузащитник #ЛигаЧемпионов в сезоне 2017/18!
⭐️ Лука Модрич 👏👏👏#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/Sjl0MpTK0V
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
19:43 — А вот и первая потенциальная «группа смерти». «МЮ» попал в одну группу к «Ювентусу».
19:41 — И это «Порту»! Первым шариком!
19:40 — Начинается жеребьевка второй корзины. «Локомотив» узнает первого соперника.
19:37 — Серхио Рамос получил приз лучшему защитнику минувшего сезона.
🏆 Лучший защитник #ЛигаЧемпионов в сезоне 2017/18!
⭐️ Серхио Рамос 👏👏👏#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/iISPBUypqU
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
19:35 — Красно-зеленые возглавили группу D.
19:15 — Кейлор Навас получил приз лучшему голкиперу минувшего сезона
🏆 Лучший вратарь #ЛигаЧемпионов в сезоне 2017/18!
⭐️ Кейлор Навас 👏👏👏#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/7Dxu8O2yBa
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
19:00 — Напоминаем состав корзин
Напоминаем состав корзин перед #жеребьевкаЛЧ 🤩
Смотрите вместе с нами! ➡️ https://t.co/kCN3hrqV3o pic.twitter.com/c4vSRpdTJo
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018
18:55 — в жеребьевке примет участие знаменитый чешский футболист Павел Недвед.
Старина Недвед тоже в Монако. Ему, между прочим, сегодня 46 лет!
Смотрите #жеребьевкаЛЧ! ➡️ https://t.co/kCN3hrqV3o pic.twitter.com/zvcG4ERobj
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2018