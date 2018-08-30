Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Локомотив» и ЦСКА.

20:06 — Жеребьевка завершена.

20:05 — Миланский «Интер» угодил в группу к «Барселоне», «Тоттенхэму» и «ПСВ».

20:03 — Чешская «Виктория» — последний соперник ЦСКА.

20:02 — «Црвена Звезда», горячо любимая российскими болельщиками, отправилась на растерзание в группу С.

20:00 — Определился последний соперник «Локомотива» — им стал турецкий «Галатасарай». Очень ровная группа.

19:58 — Криштиану Роналду — лучший форвард минувшего сезона!

19:56 — А настоящая «группа смерти» — под литерой С. В ней схлестнутся «Ливерпуль», «Наполи» и «ПСЖ».

19:53 — «Шальке» — второй соперник «Локомотива» по группе D.

19:51 — ЦСКА попадает в группу G! В соперниках — «Реал» и «Рома».

19:49 — Жеребьевка продолжается. На очереди — третья корзина.

19:47 — Пришло время номинантов на лучшего полузащитника. Вполне ожидаемо, им стал хорват Лука Модрич.

19:43 — А вот и первая потенциальная «группа смерти». «МЮ» попал в одну группу к «Ювентусу».

19:41 — И это «Порту»! Первым шариком!

19:40 — Начинается жеребьевка второй корзины. «Локомотив» узнает первого соперника.

19:37 — Серхио Рамос получил приз лучшему защитнику минувшего сезона.

19:35 — Красно-зеленые возглавили группу D.

19:15 — Кейлор Навас получил приз лучшему голкиперу минувшего сезона

19:00 — Напоминаем состав корзин

18:55 — в жеребьевке примет участие знаменитый чешский футболист Павел Недвед.

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»