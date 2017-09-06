Жеребьевка европейских стыковых матчей квалификации ЧМ-2018 пройдет 17 октября

Автор: Лидия Дидык 0

ЧМ-18

Стала известна дата жеребьвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2018 в Европе. Мероприятие пройдет 17 октября.

Процедура состоится в Цюрихе и начнется в 15.00 по московскому времени.

10 октября по итогам заключительных матчей станут известны 9 победителей отборочных групп. Они получат прямые путевки в финальную часть чемпионата мира.

8 лучших команд из числа тех, которые займут вторые места в своих группах, будут разделены на 4 пары и сыграют в стыковых матчах.

Фото: официальный сайт ФИФА
Источник: официальный сайт ФИФА

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