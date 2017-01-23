Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

ЧМ 2018

ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабре 2017 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева доложил вице-премьер Виталий Мутко.

«1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку», — сказал Мутко.

Также Мутко заверил, что подготовка к чемпионату мира и к проведению Кубка конфедерации в РФ идет по плану и без существенных проблем.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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