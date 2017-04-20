Жерар Пике: «В отличие от «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» аплодировал команде, несмотря на вылет»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Жерар Пике

Не сумев забить «Ювентусу», «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Однако болельщики проводили «сине-гранатовых» аплодисментами.

Защитник «Барсы» Жерар Пике сопоставил болельщиков каталонской команды с поклонниками мадридского «Реала». «Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал Пике.

Накануне болельщики «Реала» освистывали нападающего Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Жерара Пике

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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