Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на победу теннисиста Роджера Федерера. Испанец сравнил теннисиста с Лео Месси.

Leo Messi, Michael Jordan, Roger Federer. The best I've seen.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 16, 2017