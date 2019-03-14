Жена Мауро Икарди на вручении премии за свободу слова: «Я мать пятерых детей, работаю с самого детства. Я продолжу говорить то, что думаю»

Автор: Евгений Морозов 0

Ванда Нара

Жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара на вручении «Премио Сократес» за вклад в борьбу за свободу слова выступила с речью. Женщина сказала, что не изменит свою позицию.

«Я продолжу говорить то, что думаю. Я знаю, что мир футбола достаточно сложен для женщины, но я продолжу говорить то, о чем думаю. Кто-то может с этим соглашаться, кто-то – нет.

Я мать пятерых детей, две из них – девочки, и я надеюсь, что мои маленькие девочки смогут найти себе такого мужчину, как мой муж, который защищает меня, несмотря на свою молодость. Мы не всегда и не во всем находим согласие, но он ко мне прислушивается.

Я работаю с самого детства. Женщина должна оставаться женщиной, она должна работать и быть независимой. Этого я и хочу для своих малышек», – сказала Ванда.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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