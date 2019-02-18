Жена Мауро Икарди: «Лишить Мауро капитанской повязки – это как лишить его ноги»

Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, поделилась мнением о решении миланского клуба лишить ее мужа капитанской повязки. Женщина сравнила это событие для игрока с потерей ноги.

«Мы не сомневались в том, чтобы идти на игру. Я всегда прихожу не только как жена капитана, но и как мать болельщиков «Интера». На этой неделе было тяжело это сделать, потому что у нашего малыша ветрянка, но, к счастью, отец Мауро был в Милане.

Прошлым утром я проснулась и поехала с детьми на тренировку. К счастью, инцидент с брошенным камнем случился там, где есть камеры видеонаблюдения. Я была шокирована. Я позвонила в «Интер», через пять минут перезвонил Маротта. Они мне очень помогли.

Кто-то говорит, что капитанская повязка бессмысленна. Но для Мауро отобрать повязку – это как лишить его ноги. Он носит эту футболку с гордостью, и если ему приходилось выбирать футболку или деньги, он всегда выбирал футболку.

Я ни в коем случае не беспокоюсь. Я поддерживаю контакт с «Интером», они у меня на быстром наборе. Но о решении лишить его повязки я узнала из твиттера. У меня была трехчасовая встреча с руководством, но они мне ничего об этом не сказали.

Мауро забил за этот клуб 120 голов, и когда никто не верил в команду, он брал мяч и собирал всех, потому что он верит. Мы семья интеристов, на поле он или нет.

«Интер» – это семья. Когда в нас бросили камнем, я звонила «Интеру». Мауро спал, у него была тренировка, поэтому я не знала, кому звонить. Мы в Милане только благодаря «Интеру». У нас нет никакого намерения покидать клуб, совершенно», – сказала Ванда.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia