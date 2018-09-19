Жена Дениса Глушакова подала на развод, дело передано в суд.

Дарья Глушакова обвиняет мужа в измене. Несколькими днями ранее экс-капитан «Спартака» стал участником скандальной истории со стихотворением Дмитрия Назарова.

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков стал участником очередного скандала — и снова вне футбольного поля. На фоне ситуации с отстранением от тренировок после одобрения критики в адрес главного тренера 31-летний спортсмен засветился в неприятной и резонансной истории, которая в итоге дошла до суда.

Супруга футболиста Дарья подала на развод.

Накануне в соцсетях появилось видео, которое сняла Дарья Глушакова. Из происходящего можно заключить, что она прорывается к мужу в баню, чтобы запечатлеть его с другой женщиной. «Вот он в бане, и проститутка его», — говорит за кадром Дарья. Женщина в помещении действительно присутствовала, дата съемки остается неизвестной.

Однако сторона футболиста не признает выдвинутых обвинений. Есть информация, что причиной стало желание развестись самого Глушакова. Он обвиняет супругу в том, что разрыв произошел гораздо раньше, и именно из-за ее измены.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис — хороший отец, любит своих детей.

Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет.

На самом деле на момент съемки скандального видео Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на записи абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не «проститутка», которой в истерике Дарья называет девушку.

Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», — заявила адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы футболиста.

По ее словам, супруги разъехались, а Дарья якобы стала устраивать провокации. Так она описала и видео из сауны

Иск Дарьи Глушаковой к мужу зарегистрирован в Никулинском суде Москвы. По словам пресс-секретаря суда Людмилы Косныревой, Глушакова требует расторжения брака и определения места жительства ребенка с ней, а также алиментов на содержание ребенка.

Встреча супругов назначена на 24 сентября.

Денис Глушаков женился на Дарье в 2009 году, когда в ту пору 19-летняя ростовчанка была еще студенткой. У пары двое детей — семилетняя и двухлетняя девочки, Дарья Глушакова претендует на опеку над младшей дочерью.

Ранее Глушаков вместе с партнером по команде Андреем Ещенко был отстранен от тренировок со «Спартаком» из-за лайка под записью со стихотворением в исполнении известного актера театра и кино и болельщика «красно-белых» Дмитрия Назарова, в котором тот критикует главного тренера московского клуба Массимо Карреру.

Позже стало известно, что оба футболиста остались вне заявки на гостевой матч Лиги Европы УЕФА с австрийским клубом «Рапид» Вена.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»