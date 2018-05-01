Желько Бувач может стать тренером «Арсенала»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач может стать новым главным тренером «Арсенала». Специалисты проработали вместе 17 лет.

56-летний асситстент решил покинуть мерсисайдскую команду и начать самостоятельную карьеру после 17 лет совместной работы с Клоппом.

Но «Ливерпуль» ранее заявил, что Бувач не покидает клуб, а пропустит остаток сезона по личным причинам, после чего вернется к работе.

Напомним, нынешний главный тренер «канониров» Арсен Венгер в прошлом месяце объявил о своем уходе из клуба по завершении сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Pravdabl

 

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