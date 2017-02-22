Жано Ананидзе поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России

Полузащитник «красно-белых» ожидает максимального сопротивления конкурентов. По словам Ананидзе, чемпионские перспективы он пока не обсуждает.

«А что тут обсуждать? Всё и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. «Спартак» есть «Спартак». Против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу. Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведём – никто не вспомнит, что сделали до этого».

«Игры, голы, передачи – всё это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос «Что ты выиграл?», значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто», — говорит Жано.

В нынешнем сезоне Ананидзе провел 11 матчей в РФПЛ и отметился четырьмя мячами.

Московский «Спартак» занимает первое место после 17 туров. Набрав 40 очков, «красно-белые» опережают «Зенит» на пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат