Жано Ананидзе перенес операцию на колене в Риме

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе перенес операцию на колене в Италии. Все прошло успешно.

Сегодня в римской клинике «Вилла Стюарт» хавбеку сборной Грузии была сделана пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Операция, которую выполнил профессор Пьер-Паоло Мариани, прошла без осложнений.

В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий.

В этом сезоне Жано сыграл в шести играх, в которых отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»