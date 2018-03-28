Жано Ананидзе перенес операцию на колене в Риме

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе перенес операцию на колене в Италии. Все прошло успешно.

Сегодня в римской клинике «Вилла Стюарт»  хавбеку сборной Грузии была сделана пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Операция, которую выполнил профессор Пьер-Паоло Мариани, прошла без осложнений.

В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий.

В этом сезоне Жано сыграл в шести играх, в которых отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

В РФПЛ извинились перед фанатами «Спартака»

Георгий Джикия

Георгий Джикия: «Я в «Спартаке» еще на пять лет как минимум»

Жано Ананидзе

Жано Ананидзе травмировал колено в товарищеском матче сборной Грузии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 