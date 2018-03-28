Жано Ананидзе перенес операцию на колене в Риме

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе перенес операцию на колене в Италии. Все прошло успешно.
Сегодня в римской клинике «Вилла Стюарт» хавбеку сборной Грузии была сделана пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Операция, которую выполнил профессор Пьер-Паоло Мариани, прошла без осложнений.
В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий.
В этом сезоне Жано сыграл в шести играх, в которых отдал одну результативную передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»