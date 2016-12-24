«Зениту» интересен уругвайский защитник Полента

«Зенит» рассматривает уругвайского защитника Диего Поленту из «Насьоналя» как возможное усиление команды этой зимой. Об этом сообщает журналист Tirando Paredes Фабиан Бертолини.

На Поленту также претендуют мексиканская «Америка», которая готова заплатить 3 миллиона долларов, и «Олимпия». А лидером в борьбе за 24-летнего уругвайца считают «Ривер Плейт».

Поленте 24 года. В этом сезоне чемпионата Уругвая он провел 11 матчей. Ранее Полента играл в «Дженоа».

Фото: твиттер Диего Поленты

Источник: твиттер Фабиана Бертолини