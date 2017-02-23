«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Сербский клуб «Црвена Звезда» объявил о заключении соглашения о сотрудничестве с российским «Зенитом». Соответствующий документ подписали президенты клубов Светозар Михайлович и Александр Дюков.

Данное соглашение предусматривает, что «Зенит» и «Црвена Звезда» будут активно сотрудничать во всех аспектах подготовки, организации и проведения футбольных соревнований, в том числе спортивных, коммерческих, технических и юридических вопросов.

Клубы будут обмениваться знаниями и опытом в области развития потенциала для обучения и развития профессиональных футболистов и молодежи, а также будут сотрудничать со своими футбольными школами, академиями и решать вопросы относительно трансферов между собой.

Дюков является председателем правления и генеральным директором компании «Газпром нефть», которая является спонсором обеих команд.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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