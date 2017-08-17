«Зенит» заинтересован в защитнике «Бетиса»

В Санкт-Петербурге может появиться еще один аргентинец. «Зенит» интересуется защитником «Бетиса» Херманом Пеццельей.

Помимо «Зенита» в услугах Пеццельи заинтересована итальянская «Фиорентина», чей спортивный директор Панталео Корвино также контактирует с испанцами.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Сассуоло» 15 миллионов евро за 24-летнего итальянского вингера «Сассуоло» Маттео Политано, однако итальянцы не готовы расставаться с игроком, и, вероятно, предложение придется улучшить, чтобы заполучить Политано.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»