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«Зенит» заинтересован в защитнике «Бетиса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Херман Пеццелья

В Санкт-Петербурге может появиться еще один аргентинец. «Зенит» интересуется защитником «Бетиса» Херманом Пеццельей.

Помимо «Зенита» в услугах Пеццельи заинтересована итальянская «Фиорентина», чей спортивный директор Панталео Корвино также контактирует с испанцами.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Сассуоло» 15 миллионов евро за 24-летнего итальянского вингера «Сассуоло» Маттео Политано, однако итальянцы не готовы расставаться с игроком, и, вероятно, предложение придется улучшить, чтобы заполучить Политано.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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