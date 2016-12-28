«Зенит» заинтересован в приобретении Тайсона

Полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в России. Мирча Луческу хочет видеть бразильца в составе «Зенита».

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон имеет несколько вариантов продолжения карьеры. К футболисту проявляет интерес и «Зенит».

«Фенербахче» — один из главных претендентов на Тайсона. Турецкий клуб готов заплатить за 28-летнего хавбека 7 миллионов евро. При этом бразилец потенциально может перебраться в Китай.

В текущем сезоне Тайсон провел в чемпионате Украины 12 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Fotospor