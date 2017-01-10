«Зенит» заинтересован в Кристиане Нобоа

Автор: Антон Муша 0 Comments

Нобоа

Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа желает сменить команду.

Контракт эквадорца с ростовским клубом заканчивается через полгода. Уже сейчас Кристиан имеет право вести переговоры с другими комаднами. По сообщениям СМИ, 31-летний футболист контактировал с представителями «Зенита». При этом вероятен вариант, при котором Нобоа станет зенитовцем летом, покинув «Ростов» в качестве свободного агента.

Эквадорец выступает в России с 2007 года. Помимо «Ростова», в РФПЛ он успел поиграть за «Рубин» и «Динамо».

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Антон Муша

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