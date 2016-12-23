«Зенит» хочет приобрести Хачериди



Петербуржский «Зенит» заинтересован в защитнике киевского «Динамо» Евгении Хачериди. Об этом в своем твиттере сообщил журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас.

«Зенит» торгуется с «Динамо» по Хачериди. За игрока, у которого полгода контракта, Питер предлагает четыре миллиона евро. Киев набивает цену», – написал Бурбас.

В этом сезоне игрок сборной Украины провел 12 матчей и отметился одним забитым голом. Ранее Евгений заявлял, что «точно не поехал бы в Россию».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер