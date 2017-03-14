«Зенит» хочет избавиться от Александра Кокорина

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Александр Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб. Руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант продажи 25-летнего россиянина.

По информации источника, в клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды.

Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за 6-7 миллионов евро.

Напомним, что контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий забил три гола в 19 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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