«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 24 августа.

1. Стали известны соперники «Спартака» и ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов

Жеребьевка, по итогам которой участники были распределены по группам, прошла 24 августа в Монако

2. «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, «Краснодар» уступил «Утрехту»

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы

3. Отец Лионеля Месси начал переговоры с «Манчестер Сити»

Суперзвезда каталонцев скоро может покинуть команду

4. Златан Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на серьезную травму, шведский форвард продолжит выступления за манкунианцев

5. Роберто Карлос может сесть в тюрьму

Легендарный бразилец попался на неуплате алиментов

6. «Спартак» предложил 9 млн евро за Бенедикта Хеведеса

Красно-белые пытаются приобрести защитника «Шальке»

7. Прикроют форточку. Зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно

Еженедельник «Футбол» — о причинах, по которым акционеры АПЛ хотят сократить период купли-продажи игроков

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

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