«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 24 августа.
1. Стали известны соперники «Спартака» и ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов
Жеребьевка, по итогам которой участники были распределены по группам, прошла 24 августа в Монако
2. «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, «Краснодар» уступил «Утрехту»
Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы
3. Отец Лионеля Месси начал переговоры с «Манчестер Сити»
Суперзвезда каталонцев скоро может покинуть команду
4. Златан Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Несмотря на серьезную травму, шведский форвард продолжит выступления за манкунианцев
5. Роберто Карлос может сесть в тюрьму
Легендарный бразилец попался на неуплате алиментов
6. «Спартак» предложил 9 млн евро за Бенедикта Хеведеса
Красно-белые пытаются приобрести защитника «Шальке»
7. Прикроют форточку. Зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно
Еженедельник «Футбол» — о причинах, по которым акционеры АПЛ хотят сократить период купли-продажи игроков
Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»