«Зенит» впервые вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира

Автор: Владислав Маслов 0

 

Популярность «Зенита» серьезно возросла. Клуб занял 19 место в списке самых посещаемых клубов мира.

Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 на данный момент составляет 48 981 зритель. По этому показателю петербургский клуб впервые занимает 19-е место в мире и 17-е в Европе.

Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).

На первых семи официальных матчах сезона на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 342 870 зрителей. С учетом товарищеской встречи с «Кайратом» и четырех фан-зон «Смотри+ Арена» общая посещаемость главной арены города достигла 396 392 зрителей.

После 10 туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Фото: оф. сайт ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Источник: Transfermarkt

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зенит -Мольде

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. «Зенит» проиграл в Норвегии, однако вышел в групповой этап Лиги Европы

«Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро за трансфер защитника «Нанта» Диего Карлоса

Клаудио Маркизио

Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 