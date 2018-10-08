«Зенит» впервые вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира

Популярность «Зенита» серьезно возросла. Клуб занял 19 место в списке самых посещаемых клубов мира.

Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 на данный момент составляет 48 981 зритель. По этому показателю петербургский клуб впервые занимает 19-е место в мире и 17-е в Европе.

Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).

На первых семи официальных матчах сезона на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 342 870 зрителей. С учетом товарищеской встречи с «Кайратом» и четырех фан-зон «Смотри+ Арена» общая посещаемость главной арены города достигла 396 392 зрителей.

После 10 туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Фото: оф. сайт ФК «Зенит» Санкт-Петербург

Источник: Transfermarkt