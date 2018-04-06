«Зенит» вложил в стадион «Санкт-Петербург» более миллиарда рублей

Директор «Зенита» по инфраструктуре Владимир Литвинов рассказал о тратах на стадион «Санкт-Петербург». По словам Литвинова, реконструкция арены уже началась, но этот процесс долгий и многогранный.

«Мы уже вложили в стадион более миллиарда рублей еще до подписания концессионного соглашения – это уже существенно больше, чем прописано в нем.

Реконструкция стадиона уже началась, мы еще к Кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб, выполнили проект навигации, решили ряд технических проблем. Процесс планируемой реконструкции долгий и многогранный.

По условиям соглашения, «Зенит» планирует пользоваться стадионом как минимум 49 лет. За все время пользования стадионом клуб определенно планирует потратить несколько миллиардов рублей на инвестиции, которые в первые годы будут особенно существенными», — сказал Литвинов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс