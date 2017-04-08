«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в своем последнем матче на «Петровском»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

В последнем матче на «Петровском» «Зенит» сыграл вничью с «Анжи». Встреча завершилась со счетом 1:1, голами отметились Павел Яковлев и Александр Кокорин.

РФПЛ. 22-й тур.
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:1)
Санкт-Петербург. 8 апреля
Стадион: «Петровский». 
Судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)

«Зенит»: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба.

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61).

Голы:  0:1 — Яковлев (21), 1:1 — Кокорин (73)
Предупреждения: Браун Форс (14), Будковский, (39), Гулиев  (57), Эрнани,  (59), Фибель, (78), Хабулов, (82), Эзатоллахи (89).
Удаление: Ломбертс (50).

7 (3) удары (в створ) 12 (4)
фолы 26
6 угловые 3
2 офсайды 3
62   % владение мячом 38

Это был последний матч «Зенита» на «Петровском». В следующем домашнем матче  туре команда будет играть уже на стадионе «Крестовский» с «Уралом». «Зенит» набрал 43 очка и сократил отставание от лидирующего «Спартака» до пяти баллов. Команда Массимо Карреры завтра сыграет против «Уфы». В следующем туре «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: ФК «Зенит»

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