«Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» 23 апреля

Стадион должен быть введен в эксплуатацию 26 декабря 2016 года. Дебют «Зенита» на новой арене запланирован на 24-й тур чемпионата России.

Согласно графику мероприятий строящегося стадиона «Крестовский», первая игра на новой арене в рамках российского чемпионата состоится 23 апреля между «Зенитом» и «Уралом». Также на «Крестовском» планируется проведение встреч питерского клуба с «Тереком» и «Краснодаром».

С 17 по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок конфедераций. На «Крестовском» будут сыграны четыре турнирных встречи, в том числе финал.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС