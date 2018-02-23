«Зенит» реабилитировался, «Локо» удержал и приумножил, «Спартак» не дожал. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига Европы. «Локомотив» — «Ницца» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 22 февраля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 февраля.

1. Лига Европы. 1/16 финала. Вслед за ЦСКА еще два российских клуба пробились дальше

«Локомотив» вновь победил «Ниццу», «Зенит» разгромил «Селтик», а «Спартак» на выезде одолел «Атлетик», но вылетел из еврокубков

2. У Виктора Васина травма крестообразных связок колена

29-летний игрок получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

3. Матч «Локомотив» – «Спартак» не покажут из-за новой политики «Матч ТВ»

Со следующего сезона между каналом и лигой будет заключено новое соглашение.

4. Аарон Оланаре подписал контракт с «Амкаром»

Футболист арендован до конца сезона.

5. «СКА-Хабаровск» приобрел нигерийского защитника Аделейе

Последним клубом нигерийца до перехода в «СКА-Хабаровск» был казахстанский «Актобе»

Фото: Сергей Дроняев

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